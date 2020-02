En Inglaterra, un sujeto de 23 años, identificado como Reece Dempster, admitió que asesinó y abusó sexualmente a una mujer de 89 años en su cama.

Según informó Daily Mail, el hombre afirmó que cometió el delito en agosto del año pasado cuando intentó buscar dinero para satisfacer su adicción a las drogas. El sujeto también dijo que conoció a la víctima, identificada con las inciales D. W., cuando le realizó trabajos de jardinería.

La corte escuchó cómo Dempster agredió hasta la muerte a la anciana con una porra y le provocó graves heridas en su ingle y cabeza. El cuerpo de la agraviada fue hallado por su hermana y una de sus amigas. “Simplemente me desmayé, luego encendí las luces y noté que había sangre por todos lados”, indicó el sujeto.

Asimismo, el asesino llamó a su expareja cuando cometió el delito y le dijo: “La otra noche estaba en la casa de mi papá con Aaron (su hermano), estuvimos fumando crack y bebimos tres o cuatro botellas de ginebra. Me fui, robé una casa y creo que lastimé a alguien. No me lo esperaba, así que estaré en muchos problemas”.

El informe patológico señaló que la víctima, que sufre de osteoporosis, sufrió más de diez golpes y fue abusada sexualmente cuando estaba viva.

Los familiares de la anciana la describieron como “una mujer hermosa, maravillosa y llena de vida”. Además, señalaron que, tras su muerte, solo esperan “una sentencia severa para evitar que pueda cometer otro tipo de estos delitos a otras familias”.