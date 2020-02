La Isla de las Tentaciones: Christofer abandona reality tras cruel respuesta de Fani

Uno de los realities con mayor sintonía que no ha dejado de ganar espectadores es “La Isla de las Tentaciones”, y en la entrega de este martes, Christofer y Fani se volvieron a encontrar para encarar la verdad de lo que pasó, con resultados lamentables para él.

Los protagonistas fueron reunidos en la hoguera de la confrontación, que al parecer, era el momento que todos los fanáticos estaban esperando. El día del estreno, el programa logró conseguir asombrosos datos de audiencia.

PUEDES VER Enrique Iglesias se reconcilia con su padre tras 10 años de alejamiento

El episodio comienza con Christofer, quien llegó a la hoguera bastante intranquilo, ya que recordó las infidelidades de Fani -su aún pareja- con Rubén. Esto lo hizo ponerse más nervioso, pero estaba listo para tener una conversación final con ella, quién debía aclararle la verdad de lo sucedido, frente a frente.

Las imágenes de las deslealtades entre Rubén y Fani fueron proyectadas y Christofer, al ver que ella no mostraba ninguna pizca de arrepentimiento, decidió retirarse de “La Isla de las Tentaciones”.

Fani: "Si yo me he abierto..."

Christofer: "Y tanto que te has abierto"https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/h0bxMT2McK — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 4, 2020

PUEDES VER Hijo de Camilo Sesto en el ocaso

Antes de hacerlo, Christofer le dijo: “Eres mala. Eres muy mala. Estoy decepcionado. Me he roto y me he desgarrado, he llorado lo más grande, he sufrido lo que nunca en mi vida, pero llega un punto en que no me salen las lágrimas". "Sabía que podías llegar aquí y enamorarte de otra persona, pero me debías un respeto, no me merecía este daño gratuito”.

A su turno, Fani empezó a llorar con gran dramatismo, afirmando que era momento de vivir para ella más que para los otros: “llevo toda mi vida pensando en los demás, necesito pensar en mí por una vez en la vida”. Pese a sus lágrimas, los espectadores empatizaron con Christofer, a quien le mandaban su apoyo a través de Twitter y demás redes sociales.

SI VEIS A CHRISTOFER POR LA CALLE SE MERECE QUE LE ABRACÉIS Y NO QUE VAYÁIS A SU TRABAJO A MOFAROS DE ÉL GRITÁNDOLE “ESTEFANÍAAA” UN POCO DE EMPATÍA EN LA VIDA PLEASE #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/fEXH0pUAa9 — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) February 5, 2020

Por si fuera poco, mientras pasaban las imágenes de los amoríos entre Fani y Rubén, la joven no dejaba de sonreír reafirmándose en su proceder, sin remordimiento alguno. Esto provocó que Christofer le reclamara: “¿te hace gracia? eres mala Fani, eres muy mala, eres mala”, para después retirarse de ‘La Isla de las Tentaciones’.

El decepcionado joven concluyó su participación de la hoguera, diciendo “me he quitado un peso de encima muy gordo. Me das mucha vergüenza”.