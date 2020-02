Un hombre de Ottawa (Canadá) aseguró haber quemado más de 1 millón de dólares canadienses para evitar dárselos a su exesposa como parte de la pensión alimenticia que él estaba obligado a proporcionarle. El juez que evalúa su caso, sin embargo, desconfía de esta versión.

Bruce McConville, de 55 años, vendió varias propiedades y negocios en contra de una orden judicial. El individuo no reveló el paradero del dinero ganado, por lo que no se pudo determinar cuánto debía a su exmujer por pensión alimenticia. Como resultado, el hombre no pagaba nada, según el diario Ottawa Citizen de Canadá.

Al ser consultado por un juez sobre el destino del dinero, McConville simplemente dijo que lo quemó. El hombre afirmó deshacerse de una suma de 1 050 000 dólares canadienses (unos 750 000 dólares americanos), los que había sacado de seis cuentas bancarias mediante 25 retiros.

Bruce McConville, de 55 años, vendió sus propiedades pese a una orden judicial. Fuente: Ottawa Citizen.

El individuo comenta que realizó dos hogueras para destruir su dinero: en una, hecha el 23 de septiembre, quemó 743 mil dólares; mientras que, en la otra, ocurrida el 15 de diciembre, incineró 296 mil. McConville asegura que no hay testigos ni grabaciones de ambas fogatas, pero dice contar con recibos que prueban los retiros de dinero.

Tras oír esto, el juez de la Corte Superior, Kevin Phillips, se rehusó a creer en esta versión. “Usted se está burlando de esta corte y de su proceso, algo que no permitiré. (…) Usted se ha propuesto dañar el futuro de sus hijos destruyendo, a propósito, los medios financieros que debía brindarles para su interés superior”, afirmó, citado por el referido diario.

El hombre, procedente de Canadá, fue sentenciado a 30 días de prisión por violar las órdenes de la corte, así como una multa de 2000 dólares diarios que deberá pagar a su exesposa.