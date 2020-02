“Taiwán no recibe información oficial sobre el Coronavirus”

El mundo está amenazado nuevamente, ésta vez por el nuevo Coronavirus 2019-nCoV, surgido en la ciudad de Wuhan, lo que despierta la preocupación de la población de Taiwán y de todos los miembros de la comunidad internacional, afirma el Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú, Iván Yueh-jung Lee.

Frente a la emergencia global, declarada hace unos días por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras confirmarse la muerte de más de 361 personas en China, donde se reportaron cerca de 17,000 contagiados, y más de 150 casos en 23 países, teniendo en cuenta que las cifras siguen en aumento, se pronunció el alto funcionario de Taipei en nuestro país.

Iván Yueh-jung Lee comentó que es claro que las enfermedades no tienen fronteras y que las razones políticas no impiden su contagio. Por ello, asegura, es impostergable que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acepte que las crisis de salubridad no respeta fronteras y que el coronavirus 2019-nCoV, originado en Wuhan, China, es un peligro real para la salud global.

“La ausencia de Taiwán de la OMS crea una grave brecha en la red sanitaria mundial”, considerando que “Taiwán es la primera línea de defensa en la lucha contra la propagación del brote de coronavirus”, aseguró.

Consideró que es irrefutable admitir que “la OMS no debería excluir a Taiwán por razones políticas” y que “a Taiwán se le debería permitir participar en la OMS y compartir su experiencia”.

En ese sentido, citó el índice Health Care Index 2019 de la publicación CEOWORLD, que coloca a Taiwán en el puesto número uno del listado de los países con los mejores sistemas de salud del mundo.

“Taiwán ha sido ubicado por delante de Corea del Sur, Japón, Austria, Dinamarca, Tailandia, España, Francia, Bélgica y Australia, entre los top 10”.

PUEDES VER: Infectólogo cuenta los peligros del coronavirus tras su inminente expansión

“Ese índice mide la atención médica, que es un análisis estadístico de la calidad general del sistema, incluida la infraestructura, las competencias de los profesionales de la salud, el costo per cápita, y la disponibilidad de medicamentos de calidad”.

Afirma Iván Yueh-jung Lee que gran parte de la comunidad internacional está convencida que por consideraciones políticas se ha dejado a Taiwán como una brecha en la red de prevención de enfermedades infeccionas transnacionales y de seguridad sanitaria. “Por ello, ya se han pronunciado países como Estados Unidos, Japón, Canadá y otros países amigos a favor de la participación de Taiwán en la OMS, de modo que sus 23 millones de habitantes queden bajo su cobertura y que el aislamiento de Taiwán, que su ausencia de la OMS origina, no interrumpa la cadena de prevención y lucha con el coronavirus y otras enfermedades infeccionas transnacionales”.

Taiwán, indica el representante en el Perú, ha manifestado permanentemente su disposición a ayudar y a compartir su experiencia para contribuir con la comunidad internacional para salvaguardar la salud global.

“Taiwán no puede seguir aislada de la red de información de la OMS y de su cobertura. Es un hecho que Taiwán no recibe información oficial de la OMS, tampoco de China. En este caso del coronavirus de Wuhan, el gobierno de Taiwán tampoco ha recibido ninguna información sobre la epidemia. Sabemos todos que Taiwán no es ni ha sido nunca parte de la República Popular China y que la jurisdicción de China no alcanza a Taiwán”.

El representante de Taipei explicó que es impostergable y urgente que la OMS abra sus puertas a Taiwán como observador. Lee está convencido de que el mundo no puede esperar a que se cierren las brechas que obstaculizan un sistema de salud global seguro y eficaz para la comunidad internacional.