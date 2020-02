Ley otorgará crédito fiscal a personas que rescaten mascotas abandonadas [VIDEO]

Adoptar un animal que se encuentra en abandono es un considerado un acto de amor indescriptible, hoy en día convertirse en un Dog Lover es un trabajo complicado; sin embargo, hay muchas mascotas que se encuentran a la espera de un hogar.

El estado de Nueva York, en Estados Unidos; evalúan aplicar una nueva ley que podría otorgar créditos fiscales a las personas que rescatan mascotas.

Según diarios norteamericanos, este crédito otorgaría a los dueños de mascotas que adopten de cualquier refugio de animales un crédito de $ 125 por mascota que adopten.

Este proyecto está diseñado para cubrir el costo de las tarifas de adopción y alentar a las personas a adoptar animales que necesitan un hogar en lugar de comprarlos a los criadores.

Actualmente, este positivo proyecto de ley solo incluye perros y gatos, puesto que son considerados como animales domésticos.

Asimismo, estos créditos ayudarían a cubrir costos sobre las tarifas de adopción, lo que con suerte ayudaría a incentivar a las personas a "adoptar en lugar de comprar".

Según American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) alrededor de 6.5 millones de animales que ingresan a los refugios de los cuales 3.3, 3.2 son perros y gatos respectivamente.

Lamentablemente, 1.5 millones de animales de refugio son sacrificados cada año, que son 670,000 perros y 860,000 gatos.

Finalmente, no hay ninguna novedad sobre si el proyecto de ley incluiría o no créditos fiscales para las organizaciones de rescate, o si los propietarios que previamente habían rescatado y/o adoptado mascotas serían elegibles para un crédito.