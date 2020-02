Bebé de dos meses fue encontrado en un campo abandonado con signos de hipotermia

Un bebé de apenas dos meses de vida fue hallado en un campo descuidado en la región de Valparaíso, Chile. El pequeño, que aparentemente estaba abandonado, fue encontrado por una mujer, quien lo trasladó al Hospital San Martin de Quillota. Afortunadamente los médicos lograron reanimarlo.

Según el medio radial Bio Bio, el bebé se hallaba en un sitio eriazo encima de un colchón viejo y habría sido el volumen de su llanto lo que alertó a una mujer que vive por la zona, quien al verlo decidió abrigarlo y llevarlo a un centro de salud más cercano.

En el hospital, los especialistas comprobaron que el lactante estaba en pésimas condiciones de cuidado y además presentaba signos de hipotermia, por lo que se especula que pudo haber estado durante varias horas en el sitio. Actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Sin embargo, la madre del bebé afirmó que no lo abandonó y que solo lo había dejado al cuidado con una vecina, justamente la mujer que lo encontró en el lugar, mientras ella tenía que realizar algunos pendientes.

Frente a la versión de la madre, el gobernador de Quillota, Iván Cisternas manifestó que “las condiciones en que estaba el niño también indican que había sido dejado solo en algún lugar”.

“La madre indica que lo había pasado a la señora para que se lo cuidara mientras ella hacia algo, sin embargo, la versión de la señora es que lo lleva al hospital y que lo encontró tirado”, comentó Cisternas.

Posteriormente, el Tribunal de Familia ordenó que la madre no se acerque a su hijo mientras duren las investigaciones del caso. Con respecto al padre no se determinó ninguna acción, ya que la autoridad provincial afirmó que no se tiene pruebas de su presencia.