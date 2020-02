José ramón López Beltrán presentó en sociedad a su hijo Salomón Andrés López Adams, primer nieto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

En una fotografía publicada en su cuenta de Twitter, el hijo mayor del mandatario mexicano presumió a su familia y también agradeció a su esposa Carolyn Adams por el “feliz momento” que hoy vive.

“Con ella comparto la dicha y felicidad de ser papá. Estoy muy feliz de tener una gran mujer a mi lado. Voy junto con Caro a toda velocidad”, acompañó la fotografía a la que cubrió el rostro de su primogénito con un emoji en aras de salvaguardar su identidad.

La publicación ha sido bien recibida por los usuarios que no dudaron en felicitar al primerizo papá por medio de sus comentarios.

Andrés Manuel López Obrador se convirtió en abuelo el pasado 9 de enero de este año. Su nieto, Salomón Andrés, nació en una clínica de Houston, Texas. Días después de este suceso AMLO aseveró que su nacimiento fue “una bendición” durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

No obstante, el nacimiento de Andrés Salomón no estuvo ajeno a las controversias. Y es que los internautas criticaron que el primer nieto de AMLO naciera en los Estados Unidos y no en México.

José Ramón ocultó la identidad de su hijo poniendo un emoji a la foto

El revuelo se generó en momentos donde se instauraba el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituyó al Seguro Popular creado en la presidencia de Felipe Calderón.

El amor entre José Ramón y Carolyn Adams

La historia de amor entre José Ramón de 38 años y Carolyn de 35 se inició en 2018 durante el proceso de transición de AMLO a la presidencia de México.

Carolyn trabaja para una empresa proveedora de petróleo en Monterrey donde vivió durante dos años desde su arribo a México en 2016. Dos años después se mudo a la Ciudad de México y desde hace seis meses radica en Houston, según informes de Infobae.

José Ramón y Carolyn ya llevan juntos más de un año (Foto: Cuarto Oscuro)

La única aparición de la pareja en público fue el 1 de diciembre de 2018 durante el discurso del Primer Informe de Gobierno del Presidente el 1 de setiembre de 2019.