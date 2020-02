En medio del dolor y la conmoción por la muerte de Fernando Báez Sosa a las afueras de una discoteca en Villa Gesell, Argentina, Graciela, su madre, contó los detalles de la charla con el Sumo Pontífice, que duró unos pocos minutos, pero que para su familia fue reconfortante.

“Yo por lo general me levanto tarde porque tomo una pastilla para que se me pase más rápido esta tristeza. El día se me hace largo. Y a las 11 de ayer (domingo) sonó el teléfono de mi marido y atendió. Salía medio entrecortada. Y le dijo que era el Papa. Fue un día muy bendecido para nosotros, nos sentimos reconfortados. Nos emocionamos mucho”, contó la madre de Fernando.

La mujer fue consultada sobre las palabras que le dijo el Sumo Pontífice y ella mencionó que les dijo que él estaba con ellos y que siempre los iba a acompañar.

Asimismo, reveló que el Papa comentó que obtuvo su número porque Fernando, el joven asesinado, había estudiado en un colegio religioso.

"Nos dijo que pudo tener el número nuestro a través del colegio Marianista", declaró Graciela.

Además, la mujer contó que el Papa Francisco prometió volverse a comunicar con ellos y que les dio su bendición.

Los padres de Báez Sosa, son muy creyentes y el sábado pasado realizaron una misa por el fallecimiento de su hijo. Cuando ya estaban en el lugar, quedaron sorprendidos por la cantidad de personas que asistieron.

“Fue muchísima gente. Siento esa fuerza, esa energía que transmiten todos para seguir adelante y luchar y pedir justicia”, concluyó.