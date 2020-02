Un hombre que se dedicaba a cuidar autos fue asesinado por intentar frenar el robo de una motocicleta en la Plaza de Pando en Uruguay. Javier Falcón, de 39 años murió luego de ser golpeado, apuñalado y recibir una pedrada en la cabeza.

Fueron alrededor de 15 hombres quienes mataron a golpes al trabajador de la zona, quien, tras recibir una primera puñalada por la espalda, corrió para huir, pero los delincuentes lo persiguieron y tras lanzarle una piedra en la cabeza, murió.

El crimen ocurrió alrededor de las 4 de la mañana del último domingo, cuando un grupo de delincuentes intentaba asaltar la plaza y robar una moto que estaba estacionada en el lugar. Falcón, que es el encargado de vigilar la zona, trató de impedirlo y acabaron con su vida.

“Me mataron a mi hermano por defender su trabajo. Querían robar una moto y él lo quiso impedir, y lo mataron entre 15 personas. Lo apuñalaron, lo agarraron a pedradas, a botellazos, lo desarmaron”, señaló el hermano de la víctima, que se dedicaba a lo mismo, para el portal Teledoce.

Vecinos y comerciantes de la zona aseguran que Falcón era un hombre bueno y honesto, y que siempre estaba al pendiente de cuidarlos. “Estamos todos indignados porque era una excelente persona. No era agresivo, era muy respetuoso y servicial”, mencionó la dueña de una tienda de la plaza.

“Él me dijo que mientras estuviera aquí el comercio no me lo iban a tocar, que lo iban a tener que matar para robar algo”, agregó.

Según señala el portal mencionado, la Policía ya los tiene identificados y la fiscal a cargo trabaja en la recepción de los videos de las cámaras de seguridad de la zona para la evidencia necesaria.

PUEDES VER: Mujer es hallada muerta en su vivienda de Gijón

“Supuestamente los tienen identificados, pero están juntando pruebas para que Lajusticia no los suelte. Tiene que haber justicia para esto”, mencionó el hermano del fallecido.