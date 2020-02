Bebé muere tras ser puesto en una estufa por su abuelo en estado de ebriedad [FOTOS]

Viktoria Sagalakova, de 21 años, dejó encargado a su hijo de 11 meses con sus abuelos mientras estaba de viaje, pero no imaginó que al regresar lo encontraría carbonizado en la casa de sus padres en la localidad de Kharoy, Rusia, informó Daily Mail.

El abuelo del bebé, Alexander Miyagashev de 48 años, cogió a la indefensa criatura y la colocó en la estufa del inmueble de la familia en la región de Khakassia. La esposa del acusado, Zhanna Miyagasheva, de 43 años, también se encuentra involucrada en el delito.

Los magistrados indican que el llanto del pequeño Maxim había incomodado a la abuela ebria y que “comenzó a sofocar al niño hasta que se quedó en silencio”.

Por otra parte, el fiscal Maxim Rodionov dijo: “Estableció de manera confiable que la muerte del niño ocurrió precisamente por las acciones de Alexander Miyagashev, ya que colocó en el horno y quemó al niño”.

El pequeño de menos de un año falleció con quemaduras del 100% de su cuerpo, además de la exposición al envenenamiento por monóxido de carbono.

El juez Viktor Galimov que lleva el caso manifestó que “el experto forense explicó que antes de ser colocado en la estufa, el niño tuvo latido cardíaco. Estaba respirando con una temperatura corporal normal. Es decir, había signos de vida”.

En el juzgado se escuchó que el abuelo había matado a cachorros y gatos vivos. Los dos abuelos se culparon uno al otro por el fatal asesinato. “Estaba profundamente dormida”, alegó Zhanna. “¿Cómo podría hacer esto con mi querido nieto?, agregó.

Asimismo, Alexander negó haber colocado a su nieto en la estufa y le dijo al juez: “Señoría, no maté. Ella mató”. “Fumé, me fui a dormir y luego fui al baño. Ella me dijo: 'Maté a nuestro nieto'”, concluyó el presunto asesino.

Sin embargo, algunos vecinos de la familia afirman que los abuelos solían cuidar muy bien a su nieto. Las autoridades continúan con las investigaciones del asesinato para esclarecer los hechos y determinar las condiciones legales de los implicados.