Los fuertes vientos en Ciudad de México han dejado seis personas heridas y ha provocado la caída de ramas de árboles, según información brindada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina (SGIRPC).

Guillermo Ayala, director de la entidad, informó que 4 de las seis personas lesionadas sufrieron el accidente cuando viajaban a bordo de un vehículo mientras que a una quinta persona le cayó una rama encima. Ninguna de ellas ha sufrido heridas graves.

Foto: Última Hora

Foto: Última Hora

Asimismo, se supo que la Dirección General Táctico Operativa ya ha atendido la caída de seis árboles, además como la caída de un transformador eléctrico. También reportó el desplome de una barda perimetral -de 15 metros de largo y dos de ancho- en la alcaldía de Tlalpan que dejó a un menor de 14 años herido.

El resto de árboles cayeron en Xochimilco ocasionando daños materiales a un auto, una reja perimetral y un tanque de gas.

Autoridades se ponen alerta

Por su parte la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos ha activado la Alerta Amarilla por vientos fuertes de más de 50km/h entre las 11:30 de la mañana y las 4 de la tarde en 12 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

No obstante, eso no ha sido suficiente y se ha recomendado a la población de Ciudad de México guardar o retirar cualquier objeto que pueda caer por acción del viento como cables, láminas, etc. ni mucho menos subir a andamios.