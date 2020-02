Una mujer de Inglaterra dejó salir un momento a su gato y lo encontró horas después con la cabeza mutilada. Tanto su dueña como una agrupación de rescate animal sospechan que un conocido asesino serial de gatos estaría detrás del ataque.

Sian Louise Parsons, de 26 años, y su pareja vivían con Neo, un gato de siete meses de edad. Ellos dejaban abierta la puerta para gatos de su casa con el fin de que su mascota se desplazara libremente. “Yo pensaba que vivía en una zona quieta y segura”, señaló la mujer al diario Daily Mail de Inglaterra.

PUEDES VER Rescatan a una gata que estuvo atrapada detrás de una pared durante dos años [VIDEO]

El miércoles pasado, sin embargo, el animal no regresó a casa. Preocupados por ello, sus dueños se pusieron a buscarlo, recibiendo luego de un veterinario la noticia del hallazgo de un gato decapitado cuya descripción coincidía con la de la mascota perdida. Los especialistas del Centro Veterinario Croft señalaron que el felino fue atacado con “un objeto afilado”.

Sian Louise Parsons con su gato Neo. Fuente: SWNS.

“Le cortaron la cabeza y la policía dijo que no ha sido recuperada. No lo miré, no pude porque no quería que mi último recuerdo de él fuese de esa forma”, manifestó la joven, quien sospecha que el responsable del ataque sería el llamado “Asesino de gatos de Croydon”, acusado de la muerte de cientos de mascotas.

PUEDES VER Fallece mujer con cáncer terminal minutos antes de casarse con su novio de la infancia [FOTOS]

“Quiero que las personas sepan que él anda por ahí, y que ellos puedan proteger a sus animales y atrapar a este sujeto”, declaró al diario Daily Mirror.

“Creo que es el asesino que investigamos”, señaló por su parte Tony Jenkins, fundador de la South Norwood Animal Rescue and Liberty, creada para localizar al conocido criminal. Tanto su asociación como la Policía de Northamptonshire han sido contactados tras el incidente ocurrido en Inglaterra.