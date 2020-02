Conmovedoras imágenes: Bomberos juegan con niño luego de un accidente de tránsito [FOTOS]

View this post on Instagram

En el accidente de hoy, como en muchos casos, hemos aplicado contención psicológica, la cual es un delicado procedimiento con el objetivo de tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional o estado de shock. En esta ocasión se utilizó con un niño menor, el cual se lo apartó de la situación de stress con un juego y atrapando su atención.