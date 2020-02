Los primeros 13 años de su vida, un hombre vivió encerrado y torturado por su propio padre en el sótano de su casa, en Nottingham, Reino Unido. Una vez rescatado, pasó a un hogar para niños llamado Ashley House, donde tuvo un ‘respiro’ muy breve.

A los 14, fue atendido por un psiquiatra de Aston Hall que, en lugar de ayudarlo, lo drogaba y lo sometía a experimentos y constantes abusos. Luego fue derivado a un internado católico, donde la situación no fue diferente. Ahora con 59 años, Stephen Smith se llama a sí mismo “sobreviviente”. Esta es su historia.

Infancia destruida

Desde que tiene uso de razón, Stephen recuerda haber permanecido encerrado en el sótano de su casa. Su padre le llevaba la comida a diario y también lo golpeaba brutalmente. Con los pies, las manos, una correa e incluso tijeras, su cuerpo siempre era torturado.

A los 7 años descubrió por primera vez lo que era el mundo exterior. Su padre lo había golpeado tanto que le rompió el brazo y tuvo que llevarlo al hospital. Ahí supo su nombre, su edad y que había más que las cuatro paredes que lo rodeaban a diario.

“Entré en un automóvil y vi árboles pero no sabía qué eran estas cosas. Fue solo más tarde que aprendí a poner nombres a las cosas”, declara para The Sun.

Aquella vez, el padre de Stephen le dijo a los médicos que su hijo se había caído y le creyeron. El niño visitó el hospital muchas veces más hasta que, a los 13 años, regresó por una abertura en la espalda que su progenitor le provocó con una pala.

Un psiquiatra lo atendió y descubrió que era maltratado. Stephen fue rescatado y enviado a una casa hogar, y nunca más volvió a saber de su padre. Tampoco entendió la razón por la que permaneció encerrado, aunque cree que pudo ser hijo del amante de su madre y su familia, profundamente conservadora, decidió esconderlo.

“Es un misterio que me llevaré a la tumba”, afirma.

Experimentos y abuso sexuales

Una vez que Stephen fue trasladado al hogar para niños, conoció un poco de lo que era llevar una vida “normal”. Pudo ver su rostro por primera vez en un espejo, se bañó y vistió ropa limpia.

No obstante, esto fue muy fugaz. Un psiquiatra llamado Kenneth Milner se encontraba realizando una investigación y buscaba a “niños perturbados” para estudiarlos.

Fue así como el menor llegó al psiquiátrico Aston Hall, cerca de Birmingham, donde fue sometido a experimentos, drogado y abusado sexualmente.

“Te ponían en una pequeña habitación lateral sobre un colchón en el sueño, desnudo. A veces te ataban las rodillas. Entonces él (Milner) entraba con una inyección… y estabas completamente drogado”, cuenta.

Al despertar, había lesiones de golpes en su cuerpo y también otras que indicaban que lo habían abusado.

Lamentablemente, él no fue el único. En 2018, una denuncia reveló que al menos 65 niños fueron víctimas de Milner en Aston Hall.

Religión y pedofilia

Después de un año y medio de torturas con el doctor Kenneth Milner, Stephen fue enviado a un refugio católico llamado St Williams. Estaba dirigido por el sacerdote James Carragher, pero su hábito no fue constancia de mejores tratos.

Regularmente, el cura invitaba a pedófilos de todo Reino Unido para elegir a los niños y abusar de ellos. Stephen recuerda que las violaciones a veces eran incluso grupales.

“Era un maldito vicioso y te golpeaba, pero al final del día estabas tan asustado que harías lo que él quisiera (...) No había mucho que pudieras hacer”, admite.

Carragher y su capellán Anthony McCallen fueron acusado en 2016 por 35 delitos sexuales contra 11 niños, entre 1970 y 1991. Sin embargo, son más de 240 hombres los que han presentado denuncias por abusos sexuales en St. Williams, solo entre los años 70 y 80.

Sobreviviente

Una vez que Stephen fue liberado del infierno en el que vivió, dedicó su vida al alcohol y a las drogas. Los traumas que presenció marcaron su cuerpo y sus días. Las pesadillas eran recurrentes y no encontraba salida a su situación.

“Todavía estamos esperando una disculpa”, declaró para la BBC. “Nadie se hizo responsable de lo que hizo Milner y hace mucho que murió”, agrega.

Pero todo cambió cuando en 991 nació su primer hijo. Ahora tiene 59 años, es músico, diseña portadas de discos, está casado con su esposa Gail y tiene otros tres hijos más.

Como parte de una terapia personal, Stephen ha escrito un libro llamado The boy in the cellar, donde cuenta todo lo que pasó en su vida. Su intención, explica, es ayudar a otros sobreviviente de abuso sexual, físico y emocional como él a superarse.

“Si puedo sobrevivir a cosas así sin ser un desastre y cambiar mi vida, entonces cualquiera puede hacerlo. No voy a pasar mi vida siendo un lunático deprimido por lo que me pasó. Si las personas que me lastimaron supieran que han arruinado mi vida, sería una victoria para ellos. No estoy dispuesto a dejarlos ganar”, concluye.