Un hombre que no soportaba los ladridos de un perro, no tuvo mejor idea que utilizar un cable eléctrico para colgarlo. No satisfecho con su cruel accionar, golpeó a un niño debido que este se negó a ayudarlo a enterrarlo en el patio trasero de la casa donde se hospedaba ubicada en una zona rural de Florida, Estados Unidos.

Robert Leroy Edwards colgó la madrugada del miércoles al perro de raza labrador negro propiedad de un veterinario identificado como Richard Hunt Midnight, el cual servía como apoyo emocional del médico, según informó The Washington Post.

Edwards de 38 años quien se estaba quedando como huésped del veterinario, es investigado bajo los cargos de crueldad animal y abuso infantil.

Investigaciones revelaron que el cruel hombre caminó hacia la casa, y despertó al menor de edad cuyo nombre quedó en el anonimato, para que lo ayudara a esconder los restos del perro, pero el chico se negó a hacerlo, ocasionando que este le pegue en la cara.

Al escuchar ruidos, los integrantes de la familia Hunt salieron para ver que sucedía y se dieron con la ingrata sorpresa de encontrar a su mascota muerta. Una de las personas comenzó a discutir con Edward y finalmente se fueron a los golpes.

“Puedo ver su rostro en el último minuto, puedo verlo luchando, no entendiendo lo que está pasando, mi corazón está roto por haberle hecho eso”, dijo Hunt.

La familia llamó a la policía que arrestó a Edwards poco después de las 3 de la mañana del miércoles. Los agentes lo trasladaron a la cárcel del Condado Manatee acusado de abuso infantil, agresión, contribuir a la delincuencia de un menor de edad, tortura, y causar lesiones tan graves que terminaron por provocar la muerte de un animal.

Robert Leroy se encuentra detenido sin derecho a fianza y tendrá que presentarse ante la Corte el 21 de febrero.