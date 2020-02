Parásitos es una película que refleja la precariedad en la que decenas de familias viven ante las brechas sociales en Corea del Sur, y es común encontrarse con estos personajes en las calles de Seúl.

El término con el que se refieren a este estilo de vida es banjiha, y como en el filme, las personas son relegadas a viviendas semisubterráneas, recoge BBC Korean.

Prácticamente en estos espacios no hay luz solar, por lo que es difícil que las plantas sobrevivan si es que alguien decide tener algunas.

La gente puede ver tranquilamente los apartamentos a través de las ventanas, y es común que los adolescentes fumen en la entrada de la morada Oh ke-cheol, un ciudadano surcoreano.

Durante el verano la humedad es insoportable debido al crecimiento del moho, detalla el reportaje de la periodista Julie Yoon.

"Cuando me mudé por primera vez, sufrí contusiones al golpear mi espinilla en el escalón y rasguños al estirar los brazos contra las paredes de concreto", comenta Oh, un hombre de 31 años que se desempeña como operador de logística.

El baño de su casa está a medio metro del piso y no posee lavabo, además de que el techo es tan bajo que lo obliga a andar con las piernas abiertas para que no se golpee la cabeza.

“Sé dónde están todos los golpes y las luces”, explica el hombre.

Los banijhas no solo representan el ingenio arquitectónico de Seúl, sino que reflejan parte del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur.

Desde los años setenta, Corea del Norte quiso debilitar al país sureño, el cual se vio obligado a construir apartamentos de baja altura en los edificios de baja altura para que sirvan como bunkers en caso de emergencia.

Oh ke-cheol es un ciudadano surcoreano que vive en una vivienda semisubterránea, similar a la de la película Parasite. Foto: BBC

En principio estos ambientes subterráneos eran considerados ilegales, pero desde 1980, Corea del Sur aprobó su venta para afrontar la crisis de vivienda.

“Elegí este lugar para ahorrar dinero y estoy ahorrando mucho de él. Pero he notado que no puedo evitar que la gente se compadezca de mí”, afirma Oh ke-cheol.

¿Cuánto cuestan las viviendas ‘parásito’?

Los pisos del semisótano cuestan 540 mil wons coreanos, lo que equivale a 453 dólares estadounidenses, y son tomadas en su mayoría por jóvenes mayores de 20 años, quienes ganan un promedio de 2 millones de won (1 679 USD).

“Elegí este lugar para ahorrar dinero y estoy ahorrando mucho de él. Pero he notado que no puedo evitar que la gente se compadezca de mí”, afirma Oh.

Por su parte, el fotógrafo Park Young-jun de 26 años, asegura que eligió una banjiha por ser asequible y compacta.

"Amamos nuestra casa y estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho aquí", comenta junto a su novia Min, tras cambiarle por completo la tenebrosa imagen a su morada al ver la película Parasite, ya que se sintieron identificados.

“Tenía una percepción muy negativa de banjiha. No parecía seguro. Me recordó el lado oscuro de la ciudad. Crecí en complejos de apartamentos de gran altura toda mi vida, así que estaba preocupado por mi novio”, concluye la mujer.