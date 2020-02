Un bebé recién nacido desapareció luego que su madre y otras dos parientes suyas fueran asesinadas, y de que su padre, señalado como sospechoso, apareciera muerto un día después. Las autoridades de Miami (Estados Unidos), quienes buscan al menor, pensaron inicialmente que el hombre se había llevado a su hijo tras los hechos.

El martes pasado, la policía local se dirigió a una casa en una zona rural del condado de Miami-Dade, donde encontró los cadáveres de tres mujeres, de acuerdo con el diario The New York Post de Estados Unidos. Ellas fueron identificadas como la madre, abuela y bisabuela del pequeño Andrew, de once días de nacido, quien no fue hallado en el lugar.

Una hipótesis de las autoridades decía que Ernesto Caballeiro, de 49 años, había matado a su esposa y a las otras dos víctimas con un rifle AR-15, para luego huir con su hijo en una camioneta.

Al día siguiente, el cuerpo sin vida del sospechoso fue hallado en una zona rural de Blanton, a cientos de kilómetros del lugar de los hechos, pero no había rastro del bebé.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del condado de Pasco, la investigación señala que el hombre estuvo solo unos minutos en el lugar antes de dispararse fatalmente, pero que “no se han encontrado pruebas en la escena” que indiquen que el niño estuviese con su padre en el condado, al que este llegó cuatro horas y media después de huir de Miami-Dade.

La policía continúa la búsqueda del bebé, de acuerdo con la agencia Efe. Las autoridades de Pasco sostienen que la investigación más prometedora ubicaría al pequeño en el condado de Miami-Dade, según reporta el diario Tampa Bay Times de Estados Unidos.