En la provincia de Tucumán, Argentina, una muchacha de 23 años, identificada como Romina López, fue desfigurada tras sufrir una brutal golpiza por parte de tres mujeres y un hombre en la Plaza de Los Ralos.

Según informó La Gaceta, los agresores fueron identificados por los agentes policiales y la causa está titulada como “robo agravado y lesiones”.

El hecho ocurrió cuando la agraviada salió de bailar de un local en Tucumán. Luego de ser agredida, la joven fue trasladada a un hospital. “Me pegaba en la cara y en la cabeza. Me salía sangre por la nariz y la boca. Me dejaron desfigurada”, señaló López.

La víctima también indicó que dentro de la discoteca fue intimidada por los atacantes: “Los conocía de vista, se reían y me tiraban la bronca. Cada vez que pasaba al lado de ellos, me empujaban, y cuando terminó el baile, a las seis de la mañana, me llamaron, pero yo salí con unos amigos. Estaban muy borrachos y drogados”, señaló la víctima para el citado medio.

En la agresión, que fue grabada por un usuario que luego lo colgó a redes sociales y se viralizó, se puede notar cómo le jalan los pelos y le pegan a la víctima. Incluso, los agentes policiales llegaron cuando la chica estaba tendida y herida.

Hasta el momento, los oficiales arrestaron a tres de los cuatro agresores. Los atacantes tienen 18, 20 y 23 años y quedaron detenidos en la Comisaría Los Ralos.

Asimismo, el dueño de la discoteca, Walter Paz, indicó que “no hubo ningún tipo de enfrentamiento en el local” y recalcó que “la golpiza fue en la plaza que está a una cuadra y no en la vereda donde se encuentra el establecimiento”.