Albañil devuelve 250 mil pesos que encontró entre los escombros de una casa

Saúl Giménez es un hombre de 31 años. Trata de solventar los gastos de su familia trabajando como albañil tras quedar desempleado, casado y con cuatro hijos. Aun así, eso no fue excusa para no devolver los 250 mil pesos que encontró en los escombros de una vivienda en la que trabajaba, ubicada en General Alvear, Argentina. El dinero lo devolvió a su dueño sin dudarlo.

El local le pertenecía a un comerciante, y se había incendiado a principios de este año. Tras el gesto de Saúl, el dueño del lugar, Oscar Calvo no dudó en resaltar la honestidad del albañil a través de sus redes sociales.

“Mis queridos amigos, quiero que vean a esta persona. Se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó”, escribió el empresario en su cuenta de Facebook, la que acompañó con una foto de Saúl.

El hecho se hizo público en la localidad, y Saúl fue felicitado por decenas de ciudadanos, motivo por el cual el intendente de su distrito, Walter Marcolini, lo recibirá este lunes a manera de reconocimiento por su honestidad e integridad.

Se encontraba en la reconstrucción de una casa y en medio de los escombros halló el dinero. (Captura: Facebook)

“Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata. Fueron como 250 mil pesos”, contó Saúl para el noticiero Cable Panorama.

Resaltó que apenas descubrió el dinero, no dudó en buscar al dueño, a pesar del desempleo en el que quedó desde las fiestas navideñas.

“La agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo. Le dije: tengo algo para usted, que era suyo. A mí me gusta trabajar, me hace falta la plata, pero no de esa forma. Me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos”, resaltó el albañil.