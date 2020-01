“Violador” y “mugrienta”: la acalorada pelea por un perro herido en el tren que indignó a todos [VIDEO]

Un video compartido en Twitter desató las reacciones de miles de usuarios que se solidarizaron con un joven, quien tuvo una intensa pelea con una mujer por la presencia de un perro que se encontraba herido en el tren de la línea Sarmiento, en Argentina.

Las imágenes exponen el comienzo de la fuerte discusión entre un hombre y una mujer que se encontraban sentados uno al lado del otro. ¿El motivo? Un perro malherido que había ingresado al tren para descansar.

“¡Yo no quiero viajar con el perro!”, dijo la mujer, a lo que el joven respondió: “Bájate del tren, entonces”.”¿Por qué no te bajás vos?”, contestó la pasajera. “¡Y me voy a bajar! ¿Voy a viajar con vos? Pobre perro, está lastimado y lo estás botando a patadas para sacarlo”, indicó el hombre, quien estaba dispuesto a bajarse, pero la mujer contraatacó: “Bájate vos y llévalo al veterinario”.

La tensión claramente se sintió en el ambiente y el joven respondió de una forma desatinada: “¿Por qué vas a maltratar así al perro? Andá a la c…” parada frente a la mujer, mientras otra pasajera se solidarizaba con el hombre y le pedía a la señora que guardara silencio.

“¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?”, respondió la mujer. Mientras dos policías y cinco pasajeros intentaban separarlos, ella continuaba: “¡Violento! ¡Violador!”. “¿Violador?”, se escucha a la pasajera que graba el video.

Un trabajador del tren Sarmiento, Argentina, bajó al perro y el policía acompañó al joven para que descendiera. Mientras que la mujer continuó exigiendo justicia, pero una pasajera la interrumpió e intentó ponerla en su sitio. “¿Por qué lo hacen bajar al hombre? ¿Por qué lo hacen bajar, por esta loca de m…?”, le increpó.

El video compartido en Twitter provocó la reacción de miles de usuarios, quienes se solidarizaron con el pasajero que auxilio al indefenso animal y criticaron el comportamiento de la mujer.

“Para los desorientados que dicen que era la mascota del pibe que bajaron del tren, les aviso que no era su mascota, era un callejerito lastimado que iba en el tren como muchos otros. Es aún más noble lo que hizo este pibe, porque a ese perro no le defiende nadie”, concluyó.