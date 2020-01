El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha intentado en varias ocasiones que lo entreviste el reconocido presentador español Bertín Osborne en su programa. Incluso con grandes cantidades de por medio, sin embargo no lo ha logrado.

De acuerdo al medio español OK Diario, hace un mes un abogado venezolano que se identificó como Luis llamó a Osborne para convencerlo de que acudiera a La Casona, la residencia privada de los mandatarios en Venezuela, para que le hiciera la entrevista en el programa Mi casa es la tuya del canal Telecinco.

“Bertín, hermano, te llamo de parte del presidente porque tiene muchísimo interés en que hagáis una entrevista con él. Él sabe que tú hablas muy mal de él, sabe que cada vez que puedes le criticas y que tienes muy mal concepto de él. Pero quiere que sepas que es fan tuyo y toda su familia también”, le dijeron.

Osborne, un férreo crítico del régimen chavista en Venezuela, le respondió: “No puedo ver a este personaje porque es un dictador y está matando a su pueblo”. Como estaba en “contra de mis principios” rechazó el ofrecimiento.

Durante la conversación telefónica, Osborne escuchó la voz de Maduro. “Dile que cocino muy bien y sé tocar el cuatro (guitarra venezolana)". Pero no hubo cambio alguno.

Dos horas después el emisario lo volvió a llamar para dejarle claro que Maduro estaba dispuesto a dar cantidades ingentes de dinero. “Ahora que ya no estoy en (el Palacio Presidencial de) Miraflores pueblo hablar con tranquilidad. Habría un incentivo”.

El presentador tildó de "desorbitada" y "obscena" la propuesta. "Si tenía alguna duda, ya no tengo ninguna. Ahora es cuando te digo que no", le enfatizó al abogado venezolano.

Se trata de un programa popular en España. "Podemos cantar juntos la canción de ‘Venezuela'", también aseguró Nicolás Maduro

“Yo no me voy a vender, mis principios son mis principios y no estoy dispuesto a entrar. Y menos, en un juego con dinero de por medio”, dijo el cantante, muy conocido en España.

A finales del año pasado Osborne ya había comunicado que Maduro lo había intentado persuadir. “Me llamaron de Venezuela y me ofrecieron un dineral, y cuando digo un dineral es una cosa obscena”.