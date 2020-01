AMLO en 2018: “Si no hay crecimiento, no hay empleos, si no hay empleos no hay bienestar”

Para una parte de la población mexicana, no queda duda que el enemigo más acérrimo de Andrés Manuel López Obrador es él mismo. Una prueba más de ello está circulando a través de redes sociales.

Ha pasado un año aproximadamente desde que AMLO llegó a la presidencia de México; sin embargo, los usuarios indican que mientras más pasa el tiempo, López Obrador se olvida de las promesas cuando fue candidato para mandatario del país azteca.

Como cuando güelito se tiene que tragar cada una de sus palabras, letra por letra

No tata, el crecimiento no se mide en reses

Agarrate un libro de Keynes

Es el Producto Interno.... Bruto

🙂🥀 pic.twitter.com/DqBiWoeqqo — Greñitas (@ChayraIrma1) January 30, 2020

Cuando se encontraba luchando por conseguir adeptos en la campaña de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en el programa ‘Tercer Grado’ por Denisse Maerker, Joaquín López Dóriga y Leo Zuckermann. Según las redes sociales, esta es una prueba más de lo mentiroso que es AMLO.

Fue a través de una cuenta de Twitter que empezó a circular una pequeña parte de aquella entrevista en la que el actual mandatario criticó sin reparos a su antecesor, Enrique Peña Nieto, pues la economía de México solo había incrementado en un dos por ciento durante el sexenio, hecho que catalogó como un “completo fracaso”.

NO QUE MUY SACALE PUNTA AMLO... TIENES 0% CRECIMIENTO,SI 2% ERA FRACASO TOTAL 0% ES PENDEJISMO TOTAL AHUYENTANDO LA INVERSIÓN PÚBLICA CON TUS TONTERÍAS.. EL DINERO SE VA ACABAR LOPITOS SIN INVERSIÓN NO HAY EMPLEOS Y SIN EMPLEOS NO HAY DINERO.. QUE DE A TIRO TENDRÁS CABEZA DURA — José Torres (@JosTorr75342939) January 30, 2020

PUEDES VER: Paty Navidad y el comentario sobre el coronavirus que generó controversia en Twitter

“Si no hay crecimiento, no hay empleos, si no hay empleos no hay bienestar, si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Esto que estamos viviendo en México se ha originado en buena medida además de la corrupción, ha sido por la falta de crecimiento”, dijo AMLO en 2018.

Sin embargo, el enojo de los mexicanos viene a raíz del último reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en el que se observa como el Producto Bruto Interno disminuyó en 0.1%. La respuesta de AMLO, cuestionada por muchos, fue que él tenía otros datos y aseguró no importarle porque “hay bienestar” que es más importante.