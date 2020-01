El director de la entidad encargada de la salud en México, José Luis Alomía, expresó que el país se encuentra preparado y tiene los elementos necesarios para cuando llegue el coronavirus. El encargado calificó a México de “tener todo articulado y listo”.

"Uno de los objetivos principales es detectar los primeros casos importados para llevar a cabo medidas de aislamiento, que mitiguen la transmisión y que el virus no se disperse”.

Hasta ahora se han detectado 9 personas con posibles casos de coronavirus. Felizmente, estos fueron descartados y clasificados como negativos. Además, especificó que cuando llegue un paciente con síntomas de la enfermedad respiratoria, se procederá a aislarla para hacerle los estudios correspondientes.

Hasta el momento se han descartado 9 casos de coronavirus en México. (FOTO: Twitter)

Además, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica resaltó que se encuentra alerta ante la presencia de personas que presentan los síntomas del virus que hayan viajado a China.

"No hay restricción de viajes: las personas pueden salir y entrar al país. No representan una transmisión autóctona. No hay medidas de restricción al tránsito de personas ni en la frontera norte ni en la frontera sur", explicó José Luis Alomía.

Por otro lado, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, comunicó que existe mucha probabilidad de que el coronavirus se propague en otros países vecinos.

A partir de mañana se comenzará con la difusión de lineamientos para la atención médica del coronavirus en los niveles como diagnóstico, tratamiento, bioseguridad, control de infecciones y atención del paciente.