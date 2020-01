El coronavirus mantiene en alerta al mundo tras conocerse que, a la fecha, al menos 213 personas han muerto en China por este mal originado en la región de Wuhan.

Hace poco la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como una emergencia internacional, ya que las autoridades chinas registraron cerca de 10 mil infectados en su territorio, mientras que en el resto del planeta hay 90.

Pese al inminente peligro, un grupo de influencers utiliza Instagram para compartir imágenes en referencia al coronavirus, lo cual no ha sido bien recibido por los internautas al considerarlos inoportunos.

‘’F**k the coronavirus’’, publicó el youtuber Logan Paul, adjuntando una fotografía sonriendo y con el torso desnudo, acompañado por un grupo de mujeres que portaban mascarillas.

Las críticas no tardaron en llegar. ‘’Sí, esto es muy divertido cuando la gente está muriendo y las familias están perdiendo a sus seres queridos. ¿Cómo puedes ser tan grosero e insensible?’’, escribió uno de sus seguidores.

Cabe resaltar que la ciudad de Wuhan se encuentra totalmente aislada, luego de que las autoridades sanitarias la señalen como el principal foco infeccioso del coronavirus.

"Rezamos para que finalmente se detenga (el coronavirus) (...) @healthy_mandy y yo nos besamos sólo con protectores bucales. No le tememos al virus... ¡Todavía disfrutamos de nuestras vacaciones y esperamos que esta miseria se detenga pronto!’’, detalló el influencer alemán Fitness Oskar, quien subió el post a Instagram desde Tailandia.

‘’La gente está muriendo y vos lo estás usando como post para conseguir me gusta. Es un virus, no hay nada sexy en él (...)", en claro rechazo a Oskar.

Los internautas cuestionan a todo aquel que suba fotografías con el fin de promocionar su marca ante la amenaza que representa el virus de Wuhan. Sonyabuchik, una celebridad rusa, subió una foto en la ciudad japonesa de Osaka en la que se la ve con una mascarilla.

‘’Casi no hay gente infectada aquí, un par de personas en Tokio, como en todo el mundo. Así que estoy bien, me pongo una máscara, me lavo las manos. Y sobre la situación en su conjunto, me gustaría decir que todo es muy exagerado’’, indicó.