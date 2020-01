Se hartó de que su auto no arrancara y le prendió fuego en medio de la pista

En Argentina, un hombre conducía su auto por la ciudad de Bahía Blanca y en un momento éste dejó de funcionar. No soportó que no arrancara y tras perder la paciencia, Martín tomó la decisión de incendiar su vehículo él mismo.

Fue hasta su casa y le avisó a su esposa lo que haría. Cuando salió roció su auto con gasolina y le prendió fuego, señaló el dueño del vehículo para Telefe Noticias, mostrándose indiferente ante la pérdida de su vehículo.

“Me agarró la locura de quemarlo porque no quiso andar nunca más. Ahora se quemó todo y ya está. No pasa nada”, declaró.

En medio del incendio, aparecieron vecinos, quienes llamaron rápidamente a las autoridades y a los bomberos debido a que no comprendían qué había sucedido en el lugar.

El hombre señaló además que tomó tal decisión porque no podría llevar su auto a algún mecánico por la falta de dinero. “No tengo trabajo, tengo que pagar cuentas, entonces no tengo dinero para arreglarlo”, indicó Martín.

Por otro lado, se mostró bastante sorprendido al no entender por qué se había armado tanto revuelo, si se trataba de un vehículo de si propiedad que él mismo decidió quemar. “Apareció la policía, la televisión y no entendía por qué. A mí no me servía y lo prendí. Nada más”, señalaba a una reportera del medio.

Ahora que ya no contará con un auto para trasladarse, indicó que le resultará más fácil y sobre todo más económico, utilizar una bicicleta para poder transportarse en la ciudad.

“Ahora iré en bicicleta, porque voy más rápido y no gasto nada. Es mejor”, indicó mientras seguía sin mostrar ningún reparo por lo que hizo.