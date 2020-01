El expresidente de Bolivia, Evo Morales, evalúa la posibilidad de presentarse a los próximos comicios generales del 3 de mayo y aunque aún no es oficial, algunas voces discordantes ya han expresado su rechazo absoluto.

Como un “total exabrupto” calificó la opción el ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, en una rueda de prensa efectuada el jueves; horas después de que Morales firmara un poder legal a su abogado para que lo inscribiera como candidato a diputado o senador.

Morales, quien está en Argentina tras solicitar refugio político, está acusado por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez de presunto terrorismo, sedición y corrupción. El líder indígena rechaza esas imputaciones, por las cuales tiene una orden de aprehensión.

“No puede estar habilitado, es un perseguido por la Justicia”, sentenció Murillo, quien es uno de los mayores detractores de Morales, citado por la agencia EFE.

En caso de que Morales formalice su candidatura el ministro interino anunció que recurrirán ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia. De momento el lapso para todos los aspirantes es el próximo 3 de febrero.

“No tiene límites en el manejo sucio de la política”, aseveró Murillo sobre el expresidente. “Da vergüenza al sector político y al país. Él es la antítesis de la política, es lo que no se debe hacer”, ahondó.

A través de su cuenta verificada de Twitter, que usa activamente desde la Argentina, el exmandatario (2006-2019) criticó el pronunciamiento de Murillo.

“Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”, recalcó.

En el caso del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, han recibido con gozo el anuncio de que podría concurrir en los sufragios. Algunos voceros incluso han sostenido que su jefe de campaña está habilitado por la Constitución boliviana.