“No es agresivo”: Novia defiende a jugador de rugby implicado en el asesinato de Fernando Báez Sosa [VIDEO]

En Argentina, la novia de uno de los diez jugadores de rugby detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa de 19 años, afuera de una discoteca en la ciudad de Villa Gesell, identificada como Karen, brindó detalles de cómo es el comportamiento de su pareja.

La joven, que tiene una relación con Lucas Pertossi, afirmó que “no duda” de su novio, debido a que “no es agresivo” y que los demás deportistas detenidos “no son así como los describen” en los medios de comunicación.

Karen enfatizó en que los jugadores de rugby “son tranquilos y no tienen tiempo para meterse en problemas”, a pesar que existe un video donde ellos agreden a Báez Sosa.

La muchacha también indicó que la última vez que habló con Pertossi fue en la madrugada del asesinato. Ella indicó que en ningún momento le comentó la muerte del joven de 19 años y solo le comentó de un viaje que ambos iban a hacer.

“Yo me siento muy triste por lo que pasó. No voy a hablar por lo que deben sentir los padres de Fernando. A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo, porque es mi familia”, señaló para Canal 13 de Argentina.

Además, Karen aseguró que su enamorado “no es agresivo”. “Él es un amor conmigo, no sé por qué dicen todas esas cosas”, expresó.

La joven señaló que Lucas Pertossi le envía cartas desde el centro penitenciario y dijo que “él se siente muy arrepentido”.