Israel: tres misiles son lanzados desde la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) informaron desde su cuenta oficial de Twitter que tres misiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza en los primeros minutos de este viernes 31 de enero. Según indicaron, dos de estos han sido interceptados.

3 cohetes fueron lanzados desde #Gaza hacia #Israel.



El sistema de defensa Cúpula de Hierro interceptó dos. — FDI (@FDIonline) January 30, 2020

Como bien es conocido, esta no es la primera vez que un misil es enviado a territorio israelí. El día anterior, incluso, el país fue atacado con un proyectil que fue direccionado desde el enclave palestino. El destino de este fue la comunidad de Kibbutz Kissufim, al este de Gaza.

Hoy por la tarde, identificamos disparos desde #Gaza hacia una antena de observación de las FDI además de globos explosivos lanzados hacia #Israel.



En respuesta, alcanzamos puestos de observación de Hamás, utilizados para recolectar inteligencia. — FDI (@FDIonline) January 30, 2020

A manera de represalia, los militares israelíes atacaron las instalaciones del movimiento palestino Hamás. Según las FDI, entre las locaciones se encontraba “un sitio de fabricación de armas y una infraestructura subterránea”.

Como medida para calmar la tensa relación entre ambos países, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su plan de paz entre Israel y Palestina. A raíz de esto fue alabado por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien catalogó el hecho como “un gran plan para la paz”.

Sin embargo, el proyecto ha sido duramente criticado por los palestinos. “Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, nuestros derechos no están a la venta y no son para negociar. Y su acuerdo, [que es] una conspiración, no pasará”, declaró el presidente de Palestina, Mahmud Abbás.

Otra de las reacciones vino de parte del movimiento palestino Hamás, que describió como “absurdo” el plan de mandatario de Estados Unidos. Sami Abu Zuhri, un miembro de este grupo que gobierna la Franja de Gaza, mencionó que “las declaraciones de Trump son agresivas y van a desencadenar mucha ira”.