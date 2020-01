Tener relaciones sexuales con menos frecuencia puede llevar a una menopausia temprana, según estudio

Una investigación, basada en el Estudio de la Salud de la Mujer en todo Estados Unidos, indicó que tener relaciones sexuales con menos frecuencia podría adelantar una menopausia temprana.

En el experimento, se halló que las mujeres que practicaban relaciones sexuales semanales tenían 28 % de probabilidad de percibir una menopausia temprana, mientras que las féminas que lo hacían mensualmente tenían un 19 %.

Cabe destacar que el estudio no arrojó el motivo, ya que las señas físicas también pueden indicarle que la persona está embarazada, pero una mujer que no practica el sexo con frecuencia puede comenzar a ‘sufrir” de estos cambios biológicos.

"Si no va a reproducirse, no tiene sentido ovular, es mejor que use esa energía en otro lugar", dijo Megan Arnot, autora principal del estudio y candidata a doctorado en antropología evolutiva en el University College de Londres.

Arnot informó que la teoría de la menopausia evolucionó en humanos para reducir el conflicto reproductivo entre diferentes generaciones de mujeres.

"Puede haber una compensación energética biológica entre invertir energía en la ovulación e invertir en otro lugar, como mantenerse activo cuidando a los nietos", dijo Arnot.

Este estudio científico se realizó con 3000 mujeres durante 10 años. Cuando se comenzó, estas tenían alrededor de 45 años de edad, tenían dos hijos y estaban casadas. La mayoría experimento la menopausia a la edad de 52 años (tiempo normal).

En el análisis se descartaron factores que podrían ser vinculados como: los niveles de estrógeno, la educación, el índice de masa corporal (IMC), la raza, los hábitos de fumar y la primera vez de su periodo. También se incluyó sexo oral, autoestimulación, caricias sexuales y si vivir con una pareja masculina afectaba.

“El mecanismo de la relación entre el sexo y la menopausia es una vía prometedora para futuras investigaciones y podría abrir la puerta a las intervenciones conductuales”, dijo Arnot.