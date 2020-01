AMLO sobre caída del PBI en México: “Puedo decirles que hay bienestar” [VIDEO]

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó en la mañana de este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, que el país azteca no tendrá problemas en crecer, desarrollarse y mantener el bienestar. Por esta razón, AMLO dijo que se había creado el gabinete para fomentar el crecimiento económico.

“Ya se esperaba (el dato del PIB), pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad, y como tengo otros datos puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”, comentó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

El Producto Bruto Interno de México se redujo 0.1 por ciento en 2019 con base en cifras desestacionalizadas, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la publicación de un documento, horas antes del discurso de López Obrador.

Cabe resaltar que la última vez que el PBI había sufrido una caída en México fue en 2009 durante la crisis económica mundial. En esa oportunidad, el Producto Bruto Interno azteca se redujo en 5.3 por ciento.

Por otra parte, además de que la cifra se encuentra acorde a lo esperado por los analistas bancarios, Andrés Manuel López Obrador manifestó que "es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos, eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo que el precio del pollo bajó, me importa mucho la economía familiar”.

Asimismo, AMLO hizo explicó el papel del gabinete para dar facilidades a la inversión privada y al crecimiento económico en México. “Se trata de actuar de manera coordinada, impulsar el crecimiento y que haya facilidades para la inversión privada, porque con el elefante reumático, mañoso y corrupto se avanza lento; si se quiere abrir un negocio se tardan meses. Por eso este gabinete, con el propósito de facilitar para que se simplifiquen los trámites”, indicó.