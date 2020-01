México: ‘Operativo Mochila Segura’ evita que menor ingrese con subametralladora a colegio

La inspección de los alumnos del operativo ‘Mochila Segura’ permitió hallar una subametralladora Uzi entre los útiles de un menor que asiste una escuela secundaria en el municipio de General Zuazua en Nuevo León, México.

El hallazgo se realizó durante la hora de ingreso en la escuela secundaria técnica 122, ubicada en la colonia Valle de Santa Elena, institución en la que el menor estudiaba.

Colegio Cervantes donde tuvo lugar el tiroteo que costó la vida a dos personas.

Al notar la Uzi calibre 9 milímetros, el director llamó a las autoridades policiales para que aseguren el arma y a los padres para comunicarles lo sucedido.

Investigaciones preliminares arrojaron que el arma contenía un cargador no abastecido, es decir que no contaba con municiones en su interior. Aún no se determina la procedencia del instrumento.

Por su parte, el menor afrontó un interrogatorio en el cual aseguró que encontró el arma tirada en la calle mientras se dirigía a clases en el turno vespertino y la guardó en su mochila.

PUEDES VER Tiroteo en colegio de México: lo que se sabe del ataque del niño que asesinó a su profesora

El caso fue turnado al Centro de Orientación y Denuncia (CODE), de la Fiscalía General de Justicia del Estado, institución que determinará la responsabilidad del menor en lo sucedido.

El programa ‘Mochila Segura’ ha sido fuertemente criticado durante los últimos años, sin embargo cobró relevancia a partir de la tragedia del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en Nuevo León, en el que un alumno disparó y mató a su maestra, además de herir a otros compañeros. Una vez realizado el atentado, el menor se suicidó.