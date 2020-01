Un hobby poco común ha acompañado a Richard Gibson desde hace 36 años.

El inversor, de 58 años, residente en Estados Unidos, decidió coleccionar las uñas cortadas de sus manos y pies desde hace más de tres décadas.

De acuerdo a información difundida por el medio 2001, el sujeto, comentó que esconde el frasco de su exesposa y las visitas.

El pasatiempo de Gibson inició en febrero de 1978 y en ese momento decidió no tirar las uñas a la basura, sino guardarlas en una cajita de manicura.

A dos años de iniciar con el peculiar pasatiempo tuvo que utilizar un recipiente más grande para su colección. Desde ese momento hasta ahora, el frasco está 99% lleno.

Las uñas de Richard Gibson permanecen en un frasco desde hace 34 años. Foto: Cortesía.

La última edición de Ripley’s Believe it or Not (Ripley: créalo o no) llamado “Reality Shock”, la colección de Richard Gibson ganó un lugar

Gibson confesó que está esperando mostrarle el libro a su pareja. “A ella siempre le molestó mi pasatiempo”, aseguró.

“No es como ganarse un Oscar, pero estoy orgulloso”, puntualizó.