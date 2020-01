Una joven de 18 años ha decidido contar su historia de maltratos de las que fue víctima por parte de su expareja. Los celos de Abudi Salhab lo llevaron a impedirle que incluso vea a su familia. Además, la obligó a borrar a todos sus contactos masculinos de Facebook. Un día la agresión fue tal que fue llevada de emergencia a un hospital. Todo ocurrió en Estados Unidos.

Tal Quinn, en aquel entonces tenía 16 años y su pareja, 23. La joven contó para The Sun cómo fueron los días estando al lado del agresor, para que otras jóvenes tomen consciencia y sepan reconocer los primeros signos de violencia.

“A veces tomaba mi teléfono para que no pudiera hablar con otras personas. Si tenía que ir a la casa de mis padres, él me llevaba y me daba un plazo de diez minutos para volver al auto”, cuenta Tal, quien además asegura que su exnovio le prohibió que vea a sus amigos y familiares y confiscó sus tarjetas de crédito.

En junio de 2018, Tal estaba durmiendo y cuando despertó, encontró a Abudi sobre ella realizando un acto sexual, mientras lo grababa con su teléfono. “Estaba mortificada y agarré una toalla. Le grité, pero él solo se rió y dijo que se iba a dormir. Me sentí violada, pero no sabía qué hacer”, cuenta la joven víctima de violencia doméstica.

Tras varias peleas, se separaron y Tal volvió a vivir con sus padres, pero una semana después, Abudi la llamó afirmando que la extrañaba. Ella accedió a encontrarse nuevamente con él.

“Comenzamos a caminar de regreso a su casa, pero de la nada me abofeteó tan fuerte que me golpeó el arete y me rompió las gafas. Luego me obligó a subir a su auto golpeándome una docena de veces en la cara”, relata.

Luego de eso, el agresor le arrancó mechones de cabello. La metió a su auto y condujo a toda velocidad, mientras la víctima le rogaba que la dejara ir. “Momentos después, detuvo el auto y levantó la cabeza, diciéndome que me iba a matar. Estaba aterrada”.

Afortunadamente dos vecinos pasaron por la zona y se percataron de la agresión. Inmediatamente llamaron a la policía y llevaron a Tal hacia un hospital para tratar sus heridas.

Un año después, en octubre de 2019, Abudi fue declarado culpable de violencia, agresión sexual, y por conducir en estado de ebriedad. Fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión.

“Estoy bastante aliviada de que esté encerrado, pero me ha dejado daños permanentes, aún tengo visión borrosa. Tengo ansiedad y pesadillas sobre el ataque todas las noches”, sentenció.