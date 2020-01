El ataque a los docentes por parte de representantes se ha multiplicado de manera vertiginosa en los últimos años en países como España.

En muchos casos, el educador tiene que estar preparado ante la actitud desafiante con la que algunos padres de los alumnos llegan, provocando enfrentamientos e incluso violencia física.

Una docente en Vigo, España, fue golpeada por dos representantes al negarse a despachar a un alumno sin autorización durante 2019. Foto: ABC.

Una docente, sin identificar, fue agredida por dos madres el 14 de febrero del año pasado en una escuela en Valadares, una de las parroquias más importantes de la localidad española de Vigo.

Ese día, ambas mujeres se dirigieron al colegio a recoger a la hija de una de ellas, pero al no contar con la autorización para hacerlo, incluso una de ellas estaba en trámite de divorcio y el juez aún no había emitido una sentencia en relación a la custodia y el régimen de visitas.

La maestra se encontró con esa situación, no permitió el paso al reciento a ambas. Pero, las mujeres comenzaron a reclamar; y golpear a la educadora en la cara y cuello, según el portal ABC.

Los compañeros de trabajo de la maestra salieron a socorrerla y en medio del revuelo, la madre divorciada se coló en el centro con empujón y pisando a muchos de los niños que allí se encontraban.

Este 26 de enero inició la audiencia en el Juzgado de los Penal número 1 de Vigo. “Si mis compañeros no salen a protegerme, una de ellas me mata. Decían que me iban a arrancar la cabeza del cuerpo”, declaró, asegurando que en la actualidad aún tiene miedo de ir al colegio.

En tanto, las presuntas agresoras alegaron un caso de “discriminación y racismo”. De acuerdo a información difundida por La Voz de Galicia, la madre divorciada es brasileña y afirmó que ella solo gritó por su hija, mientras que la amiga que la acompañó, afronta casi tres años de prisión por el delito de lesiones graves.