Una mujer de 28 años, identificada como Amy Whatley del condado de Berkshire (Inglaterra), afirmó que ocultó su embarazo por nueve meses, debido a que sufrió seis abortos espontáneos, y no quería volver a “cometer un error” al anunciárselo a los demás.

La madre, junto a su esposo, intentaron durante cuatro años dar a luz a un bebé; pero tuvieron las pérdidas. Pero, Whatley quedó embarazada en marzo del 2019 y la pareja decidió no contarle a nadie.

Para ello, la mujer se cubrió la barriga con abrigos holgados para que los demás no se den cuenta que estaba en gestación.

La afectada señaló para Daily Mirror: “Después de colgar mi último embarazo a través de las redes sociales y luego de perder al bebé, no quería que vuelva a ocurrir lo mismo”.

La mujer también indicó que sus amigos no podían creer que haya ocultado su embarazo por mucho tiempo. Además, afirmó que a veces le daba náuseas en el trabajo y fue muy difícil, para ella, aparentar que estaba bien. “Tuve que inyectarme anticoagulantes y me escondí para hacerlo. A veces me desangraba mucho y me preocupaba que los demás se den cuenta”, añadió.

La pareja señaló que en el 2016 sufrió el primer aborto espontáneo cuando perdió al bebé a las seis semanas.

Y el último fue a principios del 2017, cuando volvió a quedar embarazada y a los tres meses, cuando los médicos le dijeron que la criatura se encontraba bien, anunció que estaba encinta; pero cuatro semanas después lo perdió.

Tras dar a luz a una niña, la pareja vive feliz junto a sus otros tres hijos. “Estoy muy agradecida de que mi bebé haya vencido todas las probabilidades”, indicó Amy Whatley.