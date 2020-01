Por medio de las redes sociales, se difundió la denuncia de acoso sexual de una joven de 17 años hacia un coach de la Universidad IVES, en Xalapa, Veracruz. A lo largo de una serie de capturas de pantalla, se ve cómo este la amenaza con retirarla del equipo si no aceptaba enviarle fotos sin ropa o ir a su casa para “ver qué pasa”.

El entrenador, llamado Arturo Shiraishi Ponce, le pedía por medio de mensajes de Facebook que se tomara fotos ‘atrevidas’ solo para él. La conversación inició con el coach preguntándole a la joven si ya había pensado en lo que le dijo. Ella respondió que no veía correcto que salieran juntos, pues él era muy mayor.

“Te dije que te invitaba a ver una película a mi casa. Pedimos algo de cenar y a ver qué pasa”, se lee en los mensajes. “No, coach. De verdad, gracias, pero para empezar no quiero y aparte no me dejarán salir con usted. Tengo 17 años”, respondía la joven ante la insistencia del entrenador.

Pese al rechazo y a que le mostró su incomodidad, Arturo Shiraishi continuó con otra propuesta. “Ya no te insisto en salir si me mandas unas fotos tuyas", le sugiere a la menor. Ella le explica que puede ver las que tiene en su Facebook, a lo que él replica: “No, quiero que te tomes fotos solo para mí. [...] Tienen que ser atrevidas. (Me refiero) a que te las tomes con poca ropa o sin ropa, así las quiero”.

La estudiante frena al acosador y le expresa que no haría nada de lo que él le pide. Es en ese momento cuando el entrenador la amenaza con retirarla del equipo de la Universidad IVES y con decirles a los demás entrenadores que no la dejen entrar a ningún otro equipo. “Pero no tengo por qué llegar a eso si solo aceptas”, le expresa.

Entonces, la joven no se dejó intimidar y aceptó retirarse del equipo, no sin antes amenazarlo con mostrarle al mundo “la clase de persona que es”. Momentos después, la denuncia empezó a circular por medio de la página Xalapa al Instante.

A través de los comentarios de la publicación, más jóvenes estudiantes de la Universidad IVES declararon haber sido víctimas de los acosos de Arturo Shiraishi o de ser testigos de “cómo miraba a las alumnas”. El mismo entrenador publicó en su cuenta de Facebook una publicación en su defensa, en la que aseguraba ser incapaz de cometer aquello de lo que se le acusa. Sin embargo, desactivó su perfil poco después.

Ante el escándalo, la Universidad IVES emitió un comunicado en el que declaran que, de acuerdo al protocolo, tomarían la medida preventiva de separar al entrenador del centro de estudios, mientras las autoridades investigaran el caso y dictaminaran la culpabilidad o inocencia del entrenador, acusado por acoso sexual.