Un hombre es investigado por presuntamente abofetear y escupir a una mujer transgénero en la estación subterránea de la calle 155 en Harlem, New York, Estados Unidos, el último viernes a las 8 de la noche.

Pablo Valle de 26 años que tiene un historial de arrestos por drogas, robos y asalto, fue capturado en New Jersey por las autoridades de Manhattan tras la denuncia que realizó la víctima Serena Daniari.

El jefe de detectives Rodney Harrison indicó que se le abrió una investigación al individuo por el delito de crímenes de odio contra Daniari de 26 años. La cómplice de Valle aún es buscada por los policías de la ciudad.

En su denuncia, Serena declaró que su agresor le lanzó insultos homofóbicos luego de preguntarle si era varón. Luego procedió a escupirla y golpearla. La mujer que lo acompañaba le quitó su teléfono celular de la mano.

Aunque no fue herida de gravedad, la víctima escribió en su cuenta de Twitter "Solo desearía que la gente me dejara en paz. No hice nada. Solo quiero que me dejen sola”.

El alcalde Bill de Blasio brindó sus disculpas a nombre de la ciudad a la víctima mediante sus redes sociales y afirmó que todos los neoyorquinos transgénero y no binarios merecen caminar en la ciudad sin temor.

Mientras que el gobernador Andrew Cuomo ordenó a la Fuerza de Tarea de Crímenes de Odio a ayudar a la Policía de Nueva York con su investigación.

"Nadie debería tener que vivir con miedo simplemente por ser quienes son. Los neoyorquinos abrazan la diversidad y nuestras diferencias, porque eso es lo que nos hace únicos y eso es lo que nos hace grandes. En nombre de la familia de Nueva York, mi mensaje a Serena Daniari es simple: tenemos tolerancia cero con lo que te sucedió. Somos perdón por lo que te sucedió. Te apoyamos con amor y respeto, y atraparemos a tus atacantes y los llevaremos ante la justicia ".

Daniari emitió un comunicado agradeciendo el apoyo de las autoridades neoyorquinas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció el lanzamiento de una campaña masiva contra los crímenes de odio.

La MTA indicó que en los próximos días los usuarios de todas las estaciones del subway, los autobuses y quienes utilicen el sistema interurbano de trenes desde Grand Central y las rutas del Long Island (LIRR), serán receptores de mensajes que no solo invitan a la “solidaridad, el respeto y la amabilidad”, sino a tener a la mano recursos de cómo denunciar de inmediato conductas o signos de intolerancia y violencia.