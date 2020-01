Hombre homofóbico insulta y golpea a joven mientras esperaba el micro y se da a la fuga

La víctima, de 25 años, fue humillada y golpeada en la cabeza por un hombre homofóbico, que lo venía vigilando desde hace varias semanas. Según lo denunció el Movimiento de Integración y Liberación homosexual (Movilh) tras el brutal ataque homofóbico que se registró en Chile.

La agresión ocurrió el 22 de enero aproximadamente a las 10:44 de la noche. El joven identificado como B.F.N. contó que estaba regresando de trabajar y se encontraba esperando un micro frente al Mall Plaza Egaña, en La Reina, Chile.

PUEDES VER: Niña mató a su padre cuando éste golpeaba salvajemente a su mamá

Cuando intentó subirse al vehículo fue impedido por el trabajador de la empresa Control de evasión y Seguridad (Ces-SPA), que lo atacó antes de que pudiera verlo.

“Cuando venía la micro que tomó habitualmente pasé la franja negra que ellos (los de Ces-SPA) ponen en el paradero. Ahí el agresor me dijo dos veces: “Paga po’ maricón culiao”. Cuando le pregunté qué le pasaba, frente a toda la gente me comenzó a golpear con pies y manos hasta que perdí la conciencia. Al recuperar la conciencia, alguna gente me estaba auxiliando. Estaba lleno de sangre”, contó.

Tras el desgarrador ataque, el fiscalizador de Ces-PA huyó junto a otros trabajadores. Sin embargo, el joven homosexual denunció que en otras oportunidades había visto al hombre mirándolo con disgusto por su orientación sexual.

Según el reporte médico entregado por la Mutual de Seguridad en Chile, B.F.N. sufrió de contusión craneana, luxación de hombro, heridas en su boca y fractura de húmero. El doctor le recomendó 24 días de reposo.

“Me reventó la boca, tengo 20 puntos. Me golpeó tanto en la cabeza que tengo contusiones, mucho dolor y 5 puntos detrás de la oreja. Me luxó el brazo y me fracturó el húmero. Llamamos a carabineros y esperamos su presencia, pero no llegaron. Nos fuimos directo a la Mutual de seguridad después. Me atendieron bien. En mi trabajo me dieron todo el apoyo”, comentó.

Homofóbico insulta y golpea a hombre gay mientras esperaba el micro y se da a la fuga

Exige justicia

Con la ayuda del Movimiento de Integración y Liberación homosexual, el joven del denunció el ataque homofóbico ante la 46 Comisaría de Macul, Chile. El vocero de la asociación, Óscar Rementaría, exigió que se identifique al atacante.

“Lo ocurrido es una paliza gratuita cargada de homofobia y cobardía, pues el trabajador, como un delincuente cualquiera, se dio a la fuga. Exigimos a Ces-SPA que de a conocer la identidad de este sujeto”, finalizó.