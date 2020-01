Jonathan Martin Jaime de 22 años recibió una patada en la pierna derecha durante un encuentro de fútbol y los dolores continuaron por cuatro meses. Luego de varios estudios descubrió que padecía de sarcoma de Ewing. El incidente ocurrió en Argentina.

Al principio se dirigió al Hospital de Boulonge y como no tenía un profesional en traumatología, lo derivaron al Hospital Central de San Isidro, donde le practicaron una placa y le prescribieron antinflamatorios y que permanezca en reposo. Sin embargo, tuvo que volver al nosocomio porque el tobillo y el pie se hincharon.

Después de cuatro meses de consumir medicamentos, nuevas placas y la insistencia de los médicos de que “era un golpe mal dado”, según Carolina, madre del adolescente, se encontraron con un especialista que también trabaja en el Hospital Ángel Roffo, quien se percató que la pierna estaba dura e inflamada, finalmente se reveló que tenía sarcoma de Ewing.

“En el Roffo me explicaron que estaba avanzado, me preguntaron por qué no lo había llevado antes”, contó Carolina a Con Bienestar.

El sarcoma de Ewing es un cáncer de hueso que por lo regular afecta a los adolescentes y adultos jóvenes. Se caracteriza por empezar en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos. Es ocasionado por un gen defectuoso y luego de propagarse a los órganos apartados, tratarlos se vuelve muy complicado.

En este caso, la metástasis alcanzó al pulmón así que recibe ciclos de quimioterapia. Los doctores quieren sacar un pedazo de hueso cerca de la cadera, pero le exigen una prótesis que vale alrededor de un millón y medio de pesos, equivalente a 25 mil dólares.

Por esa razón, la familia, amigos y vecinos organizan actividades como rifas, bingos, venta de choripanes para recaudar dinero. Jonathan tiene la esperanza de conseguir la prótesis a tiempo para la operación del 11 de febrero. “Para nosotros solo es casi imposible poder juntar esa plata en 15 días”, comenta Sergio Cantero, uno de los vecinos.