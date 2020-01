Niña fue rescatada de casa en condiciones insalubres mientras padres estaban en estado de ebriedad

Una niña fue encontrada en una “casa de horror” en Snihurivka, donde había botellas de cerveza regadas por todas partes y un fuerte olor a tabaco mientras sus padres consumían bebidas alcohólicas. La redada sucedió en Ucrania.

Arina de dos años logró ser salvada por los efectivos policiales al allanar un apartamento, a pesar de haber sido encerrada en una habitación sucia por sus padres y sin nada que comer durante dos semanas, según un informe policial.

La agente Anna Dmitrieva quien fue parte de la operación en la vivienda dijo: “Los padres de la niña, la abuela y una amiga de la familia estaban muy ebrios. La niña estaba sentada en una habitación llena de espeso humo de cigarrillo. No podíamos dejar a la menor en condiciones tan insalubres”.

Los padres de la menor fueron detenidos por las autoridades locales. Y Arina fue llevada de emergencia a un hospital, por el momento se encuentra estable. Su guardería dio aviso a la policía tras varios días de ausencia de la pequeña en la institución.

“Tratamos de comunicarnos con los padres por teléfono, pero no respondieron a nuestras llamadas”, manifestó la directora de la guardería, Olga Levshova. “Algunos padres que viven en el bloque de apartamentos de la familia me dijeron que no habían visto a Arina por mucho tiempo. Comenzamos a preocuparnos y llamamos a la policía”, agregó la mujer.

Según el jefe del Departamento de Policía de Snihurivka, Oleg Tsurikov, los oficiales de policía escuchaban voces de varias personas que provenían del interior de la vivienda, pero nadie daba abría la puerta, así que destruyeron la entrada del inmueble con el objetivo de rescatar a la pequeña.