México: celular detiene balazo y salva la vida de una mujer[VIDEO]

¡Sorprendente! Una mujer salvó de morir luego que una de las balas dirigidas hacia ella impactase en su celular. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de enero en las afueras de la escuela de su hija en la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México en México.

En comunicación con C4 Noticias MX, la víctima, identificada como Rosaura, detalló que luego de dejar a su hija en la escuela se propuso a cruzar la calle para subir a su auto cuando un hombre armado apareció frente a ella y le disparó a diestra y siniestra para luego echarse a la fuga.

“Me agaché y me cubrí con la puerta; el primer balazo lo recibió mi bolsa, pero como la traía cruzada en el pecho, la bala dio en el teléfono y eso me salvó”, precisó.

El hombre se hecho a correr una vez perpetrado el feroz ataque (Foto: Carlos Jiménez)

No obstante, uno de los proyectiles impacto contra su cadera dónde ha quedado alojada sin posibilidad de extraerla.

Rosaura acusa a su expareja, Jesús Gabriel Bermúdez González, como el presunto autor intelectual del atentado, con quien mantuvo una relación sentimental durante nueve años. Hoy ambos se encuentran entrampados en un juicio por manutención y custodia de su hija de tres años de edad.

El celular recibió el impacto del proyectil (Foto: Carlos Jiménez)

Otro dato no menos importante es que el sindicado tendría parentesco nada más y nada menos que con un exfuncionario público, el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita.

Esta no es la primera vez que Rosaura sufre un atentado. En noviembre de 2019 la mujer fue agredida en el mismo lugar (exteriores del colegio de su hija). En aquella ocasión fue golpeada por unos hombres.

Rosaura fue auxiliada por perosnal de salud tras el ataque en las afueras del kinder de su hija (Foto: Carlos Jiménez)

De inmediato acudió al Ministerio Público para denunciar el hecho; pero grata fue su sorpresa cuando le dijeron que sus lesiones no calificaban como graves y que sanarían en 15 días.

“En noviembre fui al Ministerio Público y ahí me dijeron que las lesiones no eran graves y que tenía que acudir al juzgado cívico y dar los nombres de las personas que me golpearon… tengo mucho miedo, temo por mi vida, por la de mis hijos, no quiero ser un caso más de feminicidio”, finalizó.