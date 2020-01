Mujer finge pedir una pizza para denunciar a su esposo por intento de feminicidio

Una joven de 22 años casi fue quemada viva por su pareja, tras un intento de feminicidio ocurrido dentro de la vivienda que compartían en Temuco (Chile). Las llamas lograron alcanzar su espalda y cabello. La mujer, en medio de la desesperación llamó a la policía, pero simuló pedir una pizza para no levantar sospechas. Fue gracias a esa valentía, que pudo salvarse de su agresor.

Ivette Necul comenzó a discutir con su pareja Agustín Fuentealba, en medio de la pelea, éste se fue poniendo cada vez más agresivo hasta que empezó a golpearla.

“Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo”, señaló la víctima para el medio chileno 24 Horas.

Luego de esto y ante el temor de que algo aún peor pudiese sucederle, se arriesgó a llamar a la policía, pero para que su pareja no sospechara, ella fingió una conversación con la pizzería.

“Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, ‘¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?’ Sí. Luego me dijo ‘¿está sola?’ No. ‘¿Te agredió tu pareja?’ Sí, le dije ‘quisiera pedir una con doble queso y a domicilio’”, relata Ivette.

El capitán Jorge Pohl, de la comisaría de Temuco, señaló que las autoridades llegaron rápidamente hasta la casa de Necul, allí pudieron constatar que la mujer presentaba lesiones en ambas manos. Además del cabello quemado producto del fuego que provocó Fuentealba.

Fabiola Molina, madre de Ivette, señaló que su hija “fue muy valiente en denunciar a su marido, porque hay muchas mujeres que hoy en día prefieren callar para evitar escándalos. Yo siempre le enseñé que ningún hombre debía levantarle la mano”.

El agresor había cortado con un vidrio la mano izquierda de la víctima, ya su vez le fracturó el quinto dedo de la otra mano. Fuentealba será procesado por intento de feminicidio.