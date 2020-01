Denunció 11 veces a su expareja por violencia familiar y él la sigue amenazando de muerte

Roxana Hurban de 43 años, había denunciado 11 veces al padre de sus dos hijos por violencia familiar. Él fue arrestado, le colocaron una tobillera y le ordenaron que no podía acercarse a la víctima a una distancia determinada; sin embargo, el continúa amenazándola. Esto sucedió en Argentina.

Y es que, el 21 de enero el hombre chocó su auto por lo que el impacto le generó lesiones en la columna sacra y tiene que usar un collarín ortopédico, según informaciones del portal web Crónica de Argentina.

“Me habían llamado de monitoreo avisándome que él estaba a 700 metros, que el agresor no atendía el teléfono y no detenía la marcha para que cambiara el recorrido. Esta situación se repitió varias veces en la semana anterior. El semáforo se pone en rojo, me marcaba que él estaba a 500 metros, miro al costado y este tipo se para en la banquina. Se baja con algo en las manos y empieza a dar golpes de puño al capot de mi auto, mientras me decía te voy a matar”, narró la mujer.

Asimismo, Roxana comentó que el sujeto al ver que solo destruyó el vehículo decidió entrar a su automóvil, retroceder y chocarla. Para ella fueron minutos de tensión que duraron mucho tiempo; sin embargo, ni bien recobró fuerzas, arrancó y salió del lugar dónde se encontraba.

Auto chocado.

En el camino, Hurban se cruzó con un patrullero y le contó lo sucedido, la llevaron hasta la comisaría más cercana y a él, lo arrestaron en su trabajo. Después de que ambos brindaran declaraciones, ella pensó que él se quedaría encerrado en las celdas de la dependencia policial; sin embargo, le avisaron que no fue así.

Según Roxana, el hombre volvió a violar la orden de restricción, la agredió y la amenazó de muerte; asimismo, señaló que su hijo ha sido víctima de su propio padre pues en reiteradas ocasiones lo ha llamado para decirle que lo va a asesinar.

Las autoridades se han pronunciado al respecto y señalan que se continúan realizando las investigaciones necesarias para tratar de determinar una sanción más dura contra el agresor.