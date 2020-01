En medio de una protesta en la ciudad de México, la pequeña Nancy lleva también una cartulina con mensajes de protesta ante la falta de atención a los pacientes con cáncer. Ella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en 2018.

Hace dos semanas que la niña no recibe quimioterapias debido a la falta de vincristina, un medicamento utilizado precisamente para la leucemia aguda. Es por este y otros motivos que ella junto a otros padres y madres de niños con cáncer, salieron a las calles para pedir el apoyo del Estado. La niña asegura que no quiere ver morir a sus amigos.

Además, dirigió unas palabras para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: “Le pido que nos ayude, porque siento muy feo cuando pierdo a compañeros que conocí aquí y han fallecido por falta de medicamentos. Hace una semana que o me ponen la quimio. No solo es por mí, hay muchos niños que necesitan medicamentos y sus tratamientos para que no recaigan”.

La madre de Nancy, Gloria Hernández, cuenta que vienen viviendo este problema desde octubre de 2019. Los pacientes no son atendidos como corresponde debido a la falta de los principales medicamentos. “Dicen que nos van a traer la medicina, pero solo nos hacen dar vueltas”, comenta.

Pero la falta de medicamentos no sería el único problema, ya que los padres reclaman también que el tiempo entre consultas es muy extenso y la atención que reciben sus hijos no es la adecuada.

“Si no tienen su tratamiento, su vida peligra. Pedimos que no haya más desabasto, que no nos den consultas tan lejanas y que los doctores y enfermeras den una mejor atención, a veces lastiman a los niños”.

Padres de niños con cáncer salieron a las calles para exigir una mejor atención para sus hijos. (Captura: El Universal)

Alrededor de 20 madres y padres de niños con cáncer reclaman una mejor atención tanto en el Centro Médico Nacional La Raza, como en el Hospital General de México Eduardo Liceaga. Es por ello que cerraron algunas calles de la ciudad en una protesta.

“Faltan jeringas para colocar los catéteres, queremos que nos escuchen, que se comprometan con que podrían atender a nuestros niños”, “señor presidente, haga algo por nuestros hijos con cáncer”, se lee en uno de los carteles que llevan los padres.

Tras casi una hora de haber cerrado algunas calles, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social abrieron las puertas a cinco padres para escuchar sus inquietudes. “Me siento contenta porque esta vez nos escucharon, dialogaron con nosotros, pero no solo eso, también nos dieron una solución”.

Lorena Abigail, madre de una niña de cinco años, también diagnosticada con cáncer, dijo: “Sí, quizá el medicamento apareció de milagro, pero se comprometieron a que no habrá falta de medicinas”.

Diferentes autoridades médicas se pronunciaron a través de un documento, mediante el cual se comprometen a vigilar el abasto de medicamentos.

“Se dará seguimiento y vigilará la suficiencia de los medicamentos para los tratamientos de los menores referidos. En cuanto al otorgamientos de citas, se va a mejorar el tiempo de espera para recibir atención”, expresaron en el documento.

Por otro lado, señalaron que la reunión con los padres de familia será en los próximos días, con la finalidad de garantizar la entrega de medicamentos y suministros para la aplicación en los pacientes.