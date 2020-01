En Argentina, testigos se manifestaron en una rueda de reconocimiento y culparon a Máximo Thomsen y Enzo Comelli, que son dos de los diez jugadores de rugby imputados, por lo que su situación se puso más complicada en torno al asesinato del joven de 19 años, Fernando Báez Sosa, afuera de una discoteca en Villa Gesell.

En un video, publicado por el portal Infobae, se muestra a cuatro personas que estarían implicados en el asesinato del muchacho frente a un vidrio a la espera que los testigos los identifiquen.

De los cuatro chicos que aparecen en el material audiovisual, uno de ellos es Lucas Pertossi, que es retirado luego que haya terminado la rueda de reconocimiento por un agente policial de Argentina.

Asimismo, un audio de los jugadores de rugby se difundió a través de Telefe Noticias y admitieron que fueron responsables de la muerte de Báez Sosa. “Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, dijo Pertossi.

Por otro lado, Infobae afirmó que tres testigos señalaron a Máximo Thomsen como uno de los agresores que golpeó al joven cuando estaba de rodillas. Además, otras dos personas que estuvieron presentes en la agresión, indicaron que Enzo Comelli atacó a Fernando Báez Sosa.

En la rueda de reconocimiento, Matías Benicelli fue identificado como el arengador, debido a que alentó a sus compañeros a seguir golpeando al agraviado. Los testigos también establecieron que Ciro y Luciano Pertossi agredieron a uno de los amigos de la víctima para impedir que pueda auxiliar al joven de 19 años.

El citado medio indicó que los seis testigos aún no han podido identificar a tres de los diez jugadores de rugby que participaron del homicidio. Ellos serían Blas Sinalli, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.