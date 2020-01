Una joven de 22 años, oriunda de la provincia de Santiago del Estero en Argentina, dijo a las autoridades locales que decidió prenderse fuego ella misma, para así “perder su belleza” y que su novio deje de ejercer violencia contra ella por sus celos enfermizos.

La mujer utilizó alcohol y un encendedor para quemar su rostro, según información difundida por los diarios El Liberal y Nuevo Diario. Señalaron además que la mujer declaró el hecho el último viernes ante Marta Inés Ovejero, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público.

“Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”, dijo la joven, quien era víctima de violencia por parte de su pareja.

Según relató, los hechos ocurrieron el 1 de enero en la casa que compartía con su pareja de 26 años. Todo ocurrió por una discusión en la que el hombre la agredía verbalmente por una prenda que ella estaba utilizando. Luego, visitaron la casa de unos familiares, donde los celos continuaban.

Tal como cuenta la joven, el hombre la tomó del cuello, la lanzó a la cama y tapó su boca. Ante esto, los primos intervinieron mientras el agresor les ordenaba que no se metan.

Se refugió en la casa de su abuela, pero recibió el llamado de su aún pareja, quien le pedía que vuelva a su casa. Pero al regresar la mujer contó que “estaba borracho y comenzó a reclamar si había estado con otros hombres”.

“Me agarró fuerte del brazo y yo le pregunté a los gritos si él quería que yo fuera fea para que dejara de celarme Entonces fui al baño, tomé la botella de alcohol que estaba por la mitad y me eché desde la frente hasta el pecho. Nuevamente le grité si quería que sea fea para que no me celara más”, declaró la víctima.

Agregó: “Agarré un encendedor del botiquín. Él me agarró del brazo, pero yo ya había prendido el encendedor. Después me abrazó y me metió bajo la ducha”, relata en su testimonio judicial.

Ante el incidente, el hombre quedó detenido por unos días, hasta que fue liberado el último lunes con restricciones de acercamiento a la joven y exclusión del hogar.