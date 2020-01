A tres meses del derrumbe parcial del hotel Hard Rock, en Estados Unidos, los cadáveres de tres empleados que fallecieron en el lugar todavía no pueden ser recuperados. Los cuerpos prácticamente se encuentran colgados entre los escombros a vista del público.

El pasado martes, fuertes vientos removieron la lona que tapaba uno de los cadáveres, informaron medios locales. Los lugareños quedaron horrorizados al ver la escena y compartieron las fotos en redes sociales.

Ante las quejas y la difusión de las imágenes, la alcaldesa de Nueva Orleans, donde se encuentra el edificio, explicó porqué aún no pueden quitar los cuerpos.

“La condición del edificio y la altitud complican los esfuerzos para reemplazar la lona, y nos han impedido recuperar [los cuerpos] hasta ahora”, escribió.

Asimismo, criticó que los usuarios de Facebook hayan compartido las fotos. Calificó de “irresponsabilidad” el hecho y dijo que es “indefendible” lo que hicieron.

“Por respeto a las víctimas y a sus familias, y en nombre de la decencia común básica: instamos a los medios de comunicación, residentes y usuarios de redes sociales a que no tengan nada que ver con empeorar innecesariamente una situación trágica”, agregó la alcaldesa

Finalmente, un equipo de bomberos locales reemplazó la lona que se salió y volvieron a cubrir los cadáveres. Aseguraron que tomarán medidas adicionales para que no se vuelvan a descubrir.

Estructura inestables

El hotel Hard Rock colapsó el pasado 12 de octubre de 2019. Una falla estructural ocasionó el accidente y asesinó a tres trabajadores de la construcción, mientras que decenas de personas quedaron heridas.

Las partes afectadas del edificio fueron las superiores, y las demás se mantuvieron intactas. No obstante, los cuerpos no pudieron ser recuperados hasta ahora debido a que la estructura es inestable y las condiciones climáticas no ayudan.

Las autoridades locales anunciaron que tienen planes para demoler el edificio en marzo, mediante el uso controlado de dinamita.