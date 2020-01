Donald Trump minimizó reporte de soldados con daño cerebral tras ataque iraní

Donald Trump fue blanco de las críticas al señalar que los soldados implicados en los ataques lanzados por el gobierno iraní a una base de Estados Unidos ubicada en Irak solo tenían “dolores de cabeza nada graves”.

Esto a partir del anuncio que hizo el portavoz principal del Pentágono, Jonathan Hoffman, en el que señaló que hasta el momento se contabilizan 34 miembros de las fuerzas militares estadounidenses diagnosticados con conmociones y lesiones cerebrales traumáticas tras los ataques aéreos iraníes en la Base Aérea de Ain al-Asad en Irak hace una semana.

“No, no los considero lesiones muy graves en relación con otras lesiones que he visto”, destacó Trump en conferencia de prensa. “He visto lo que Irán ha hecho con sus bombas en el camino a nuestras tropas. He visto personas sin piernas y sin armas. He visto personas que resultaron horriblemente heridas en esa zona, esa guerra” sentenció.

Respecto a los anuncios del estado de los soldados norteamericanos, Hoffman informó que ocho de los miembros afectados fueron transportados a un hospital en Alemania y luego enviados de regreso a Estados Unidos, donde recibirán tratamiento en un centro médico de Maryland, mientras que otros nueve todavía estaban en Alemania.

El ataque de Estados Unidos que terminó con la vida de Qasem Soleimani despertó protestas en Irán.

Hoffman finalizó asegurando que el Departamento de Defensa estaba “comprometido a ofrecer programas y servicios destinados a lograr el mejor resultado posible para los miembros de nuestro servicio que sufren alguna lesión”.

Como se recuerda, el 8 de enero Irán disparó más de una docena de misiles balísticos contra dos bases aéreas iraquíes con presencia de soldados de Estados Unidos en represalia por el asesinato del general Qassem Soleimani, un influyente y poderoso comandante militar iraní.

Nadie murió en el ataque a la base aérea de Ain al-Asad en el oeste de Irak.