Coronavirus: vacuna contra el extraño virus podría estar lista en diez años

La cantidad de personas muertas e infectadas por el coronavirus continúa en aumento, no solo en China, sino que en distintas partes del mundo. Por ello, no es de extrañar que muchos se pregunten cuánto se debe esperar hasta poder contar con una vacuna para su prevención. La respuesta no es muy alentadora. Y es que, de acuerdo a la doctora y experta en el área Lucía Bricks, aún tendrían que pasar diez años.

Lucía Bricks es también directora de la reconocida farmacéutica ‘Sanofi Pasteu’ en Latinoamérica y, debido a sus años de experiencia, ha recalcado que este tiempo es solo una aproximación. Agregó que ha habido casos de enfermedades, como el dengue, cuyas vacunas tardaron hasta 70 años en desarrollarse.

PUEDES VER Coronavirus: variante del virus infecta a una mujer en Yucatán

También existen situaciones, como el VIH y la Hepatitis C, en las que, pese a la cantidad de investigaciones realizadas, aún no se ha logrado avances significativos. Esto ocurre porque se trata con agentes cambiantes.

Finalmente, la experta indicó que, para si quiera considerar fabricar una vacuna en contra del coronavirus, es vital contar con mayor información sobre el mismo. Origen, formas de transmisión y reacción ante ciertas sustancias son solo algunos de los detalles que hacen falta para iniciar con la identificación de antígenos que deberán ser incluidos.

PUEDES VER Murciélagos y serpientes serían los responsables de la transmisión del coronavirus

“El programa de desarrollo es bastante largo y depende de los conocimientos que lleguen sobre este nuevo agente”, precisó Lucía Bricks. De momento, trascendió que las autoridades pertinentes están enfocadas en determinar el origen preciso del virus. Una situación que se torna complicada por la posibilidad de un contagio por ciertos animales.

¿Cuántas personas han sido infectadas con el coronavirus?

Los países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Taiwan, Vietnam, Tailandia y Singapur cuenta con un total de 25 muertos y 830 infectados con el coronavirus. Mientras que, en Estados Unidos se confirmó el primer caso de un paciente con este mal.