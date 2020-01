Conductora de taxi arrastró y agredió a pasajera que vomitó en su auto [VIDEO]

Un video compartido en redes sociales mostró el violento episodio en que una mujer fue brutalmente desalojada de un vehículo por la enardecida conductora en el sector 19 con calle 116, en el norte de Bogotá, Colombia. El incidente ocurrió la madrugada de este viernes 24 de enero.

En medio de los aterradores gritos de socorro, la mujer fue arrastrada por una taxista, a quien se le escucha decir en el video que la pasajera había vomitado en su carro, y que encima se negaba a pagarle el lavado.

Tomó la justicia por sus propias manos

En las imágenes se ve cómo la conductora bota a empujones de su vehículo a la pasajera, quien al verla sometida en el piso y totalmente indefensa, le empieza a propinar una serie de golpes en la cara.

Según el testimonio de la mujer a RCN Radio, ella había pagado el taxi por adelantado y se comprometió a limpiar el carro una vez que llegara a su casa; sin embargo, la taxista le exigía el pago del lavado con prepotencia.

“Le dije que parara un minuto porque me sentía mal, ella se devolvió donde había más taxistas y me empezaron a agredir, llamé al 123 en reiteradas ocasiones, luego llegó un patrullero que dijo que todo era mi culpa y que tenía que pagar o si no que me bajaran y simplemente se fue”, sostuvo.

“Yo acepto que cometí un error, pero también es injusto conmigo la manera en la que fui tratada y la policía no hizo nada, no me debieron agredir de esa manera”, agregó la pasajera.

La riña ocurría ante la mirada de trabajadores de algunos bares de la zona y de transeúntes, que ni se inmutaban a detener la brutal agresión. La víctima de las agresiones finalmente quedó tendida en plena vía pública, mientras la taxista abandonó la concurrida zona en Colombia.